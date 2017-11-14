ЦОДД призывает водителей, не сменивших резину, не выезжать на дороги

Во вторник, 14 ноября, в ГКУ "Центр организации дорожного движения" призвали водителей, которые не сменили резину на своих автомобилях на зимнюю, не выезжать на дороги.

В Москве сегодня из-за осадков и низкой температуры воздуха возникнет гололедица. Кроме того, в течение всего дня в городе будут идти снег и дождь, вследствие чего видимость автомобилистов будет ограничена, передает Агентство городских новостей "Москва".

В связи с непогодой столичным водителям советуют добираться до мест назначения общественным транспортом. Подчеркивается, что автобусы, троллейбусы, маршрутные такси и метро полностью справляются с нагрузкой.