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ЦОДД призывает водителей, не сменивших резину, не выезжать на дороги

14 ноября 2017, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

ЦОДД призывает водителей, не сменивших резину, не выезжать на дороги
фото: globallookpress.com

Во вторник, 14 ноября, в ГКУ "Центр организации дорожного движения" призвали водителей, которые не сменили резину на своих автомобилях на зимнюю, не выезжать на дороги.

В Москве сегодня из-за осадков и низкой температуры воздуха возникнет гололедица. Кроме того, в течение всего дня в городе будут идти снег и дождь, вследствие чего видимость автомобилистов будет ограничена, передает Агентство городских новостей "Москва".

В связи с непогодой столичным водителям советуют добираться до мест назначения общественным транспортом. Подчеркивается, что автобусы, троллейбусы, маршрутные такси и метро полностью справляются с нагрузкой.

 

 

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Русский язык начнут изучать иракские школьники

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