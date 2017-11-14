Жители Петербурга протестуют против памятника Виктору Цою

Как сообщил депутат петербургского Законодательсного собрания Денис Четырбок, жители Кировского района Санкт-Петербурга протестуют против установки памятника Виктору Цою.



Комитет по градостароительству и архитектуре направил в фонд памяти артиста письмо с просьбой выбрать иное место для скульптуры, поскольку свыше 1000 местным жителям не понравилась идея установки памятника возле их домов.



Подробности в материале Яны Рубиной на сайте "Санкт-Петербург.Ру"