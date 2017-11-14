В Москве объявлено экстренное предупреждение по погоде

Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. С двух часов дня до девяти вечера в Москве будут идти снег с дождем, сильный ветер будет достигать 15 метров в секунду.

В Росгидромете также сообщили о значительном ухудшении погоды в Москве во вторник с 14 часов. Синоптики отмечают, что за ночь в Москве выпало до 10 процентов месячной нормы осадков. Аналитики сервиса Яндекс.Пробки прогнозируют, что затруднения на дорогах сохранятся до пяти часов вечера. Уовень загрузки трасс - 6 баллов.