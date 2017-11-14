Мемориал жертвам репрессий в Екатеринбурге откроют 20 ноября

20 ноября на 12 километре Московского тракта планируется открыть монумент авторства Эрнста Неизвестного "Маска скорби". Он будет установлен на территории мемориала жертвам политических репрессий.

Монумент представляет собой скульптуру массой 6 тонн, изображающую две маски, одна смотрит на восток, другая — на запад. Далее планируется реконструкция всего мемориала. На эти мероприятия выделено 25 миллионов рублей.



«Реконструкция мемориала пройдет в три этапа: первый этап — установка "Масок скорби" 20 ноября, дальше предполагается установить пилоны с новыми именами жертв политических репрессий, третий — реконструкция музейного комплекса… Мы предполагаем завершить работы в 2019 году», — пишет ТАСС-Урал.