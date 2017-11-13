Антикрымские санкции едва не убили человека

Крымские спасатели эвакуировали капитана иностранного судна – мужчине понадобилась срочная медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, утром 13 ноября поступило сообщение, что капитану корабля «Моряк», следующему под флагом Палау и находящемуся в трех милях севернее мыса Такиль, необходима срочная медицинская помощь. Предположительно, у мужчины случился инфаркт.

Члены команды приняли решение дождаться помощи крымчан, так как из-за санкций судно не могло зайти в порт российского полуострова, пишут "Аргументы недели - Крым".

В скором времени к месту расположения «Моряка» был направлен спасательный катер «Рубин»: мужчина был доставлен на берег и передан медикам для дальнейшей госпитализации.