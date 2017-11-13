В Курске пьяная женщина ворвалась в чужую квартиру, выгнав оттуда ребенка

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Курске нетрезвую 27-летнюю женщину, которая ворвалась в чужую квартиру и закрылась в туалете. Эта странная история произошла 11 ноября в Северо-Западном микрорайоне.

Нетрезвая особа вытолкнула из квартиры 11-летнего школьника, угрожая ему ножом. Школьник обратился за помощью к соседям, которые помогли ему сообщить о случившемся в полицию. Мальчик рассказал, что не посмотрел в глазок, когда услышал звонок в дверь, поскольку ждал репетитора.

Прибывшим оперативникам пришлось взламывать дверь, поскольку уговоры открыть добровольно на налетчицу не подействовали. Когда правоохранители проникли в квартиру, оказалось, что женщина забаррикадировалась в туалете. Там ее и задержали. Ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Свои странные действия 27-летняя женщина объяснить не смогла.