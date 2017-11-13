50% проб автотоплива на Среднем Урале не прошли проверку качества

Екатеринбург принял участие в межрегиональной акции по открытой проверке качества моторного топлива «Топливный класс». Результаты тестов оказались неутешительны: порядка половины проб в регионах Урала были признаны некондиционными.

"Самые распространенные нарушения – несоответствие фактического октанового числа заявленному и превышение массовой доли серы – основного параметра, определяющего экологический класс топлива, - комментируют эксперты "Газпромнефти", которые и проводили исследования. - Опрос участников акции показал: некачественный бензин приобретен в большинстве случаев на независимых заправках".

"Несмотря на то, что топливо крупных российских НПЗ по своим характеристикам не уступает европейскому, автомобилисты в нашей стране по-прежнему довольно часто сталкиваются с негативными последствиями использования некачественного топлива. Первая причина – это деятельность недобросовестных продавцов, реализующих технические нефтепродукты или полуфабрикаты под видом моторного топлива. Вторая – это наличие нескольких этапов перевалки при доставке топлива от завода до АЗС, что повышает риски технологических накладок", - рассказал гендиректор «Газпромнефть-Лаборатории» Виктор Чуяков.