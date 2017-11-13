Екатеринбурженка пикетировала свердловское Минсоцполитики

Конфликт екатеринбурженки Юлии с органами опеки получил продолжение. Не сумев пробиться на прием к региональному министру социальной политики Андрею Злоказову официальным порядком (тот находится на больничном, а прием у заместителей Юлию не устраивал), девушка вышла к зданию министерства с одиночным пикетом 13 ноября, пригрозив, в перспективе, голодовкой.

Напомним, органы опеки забрали у семьи Савиновских двух малолетних приемных детей. Поводом, по словам Юлии, стали придирки к ней со стороны чиновников, после того, как она сделала операцию по уменьшению груди. В настоящее время идет судебное разбирательство, однако женщина параллельно обивает пороги официальных инстанций.

13 ноября Юлия добилась приема у заместителя министра.

"Он сказал, что опека Минсоцполитики не подчиняется. И посоветовал идти в суд", - рассказала девушка "Аргументам недели. Урал".

В итоге, вопросом Юлии занялся мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. По ее словам, он задействовал личные связи, чтобы помочь ей встретиться с федеральным руководством органов опеки и вообще, вынести проблему на федеральный уровень.