СМИ разузнали еще одну причину развода Джигарханяна

Известный журналист Юрий Ненев высказал свою версию причины развода знаменитого режиссера и актера Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Он считает, что это другая женщина. СМИ узнали, где находится жена Джигарханяна

Юрий разместил в Facebook снимок, на котором артист обнимает его родную мать по имени Лидия. Он ее назвал поначалу истинной причиной разрыва отношений Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. Пресса стала моментально распространять сообщение независимого журналиста, однако со временем автор скандальной новости заявил, что пошутил, впоследствии получив от пользователей сети порцию недружелюбных комментариев. "Слушайте, ну у меня реально истерика. Ржу. Это ж надо - ТАК рождать новости. Надо хоть маму предупредить...Виталина, прости! Хотел разрядить обстановку, а получилось, что разоблачили "разлучницу")", - написал Юрий.