Екатеринбургская епархия осваивает новый вид благотворительности

10 ноября в Екатеринбурге открылся первый благотворительный магазин авторской одежды «Носи добро». Вырученные деньги пойдут на поддержку многодетных семей, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Отметим, что открывает магазин студентка, сотрудница Православной службы милосердия Екатерина Варганова.



«Сначала в Центре гуманитарной помощи Службы милосердия отбираются вещи, подходящие для модернизации. Я придумываю, как их изменить, рисую эскиз, закупаю нужную фурнитуру, мы изготовляем декоративные элементы. В модернизации одежды помогает многодетная мама-швея. Затем вещь поступает в благотворительный магазин «Носи добро», где ее может найти новый хозяин», — рассказала Екатерина.

