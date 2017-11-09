Суд арестовал счета, квартиру и автомобиль Кирилла Серебренникова

Басманный суд Москвы 9 ноября арестовал имущество режиссера, худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Арестованы квартира, счета и автомобиль Серебренникова.

Подробности уточнила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. По ее данным, судья наложил арест на счета в рублях и валюте (более 36 тысяч рублей, более €60 тысяч и более $4 тысяч), а также на квартиру и автомобиль Серебренникова.

Кирилл Серебренников подозревается в организации хищения 68 миллиона рублей, которые были выделены государством в 2011—2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Режиссер был задержан в Санкт-Петербурге во время съемок фильма о Викторе Цое. Серебренников находится под домашним арестом.