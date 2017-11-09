Сайты нескольких российских СМИ сегодня недоступны из-за аварии в Европе

Сайты нескольких российских СМИ в четверг, 8 ноября, оказались недоступны из-за аварии в Европе. Так газета "Ведомости" предупредила, что сайт недоступен по техническим причинам, из-за проблемы на стороне провайдера, ведутся работы по ее устранению.

Сайты изданий "Росбалт" и Znak.com работают без проблем. Проблемы с доступом к интернет-изданиям ряда российских средств массовой информации в четверг, 9 ноября, могли возникнуть в связи с техническими неполадками, произошедшими в одном из крупнейших европейских дата-центров OVH, - проинформировали европейские издания об IT-индустрии.