Укрепление рубля «опустошило» петербургские гостиницы

Иностранные туристы больше не считают Россию бюджетным направлением. А россияне прекрасно ночуют в хостелах.

Стоимость размещения в гостиницах Санкт-Петербурга растет, а заполняемость падает.

К таким выводам пришли специалисты компании JLL, проанализировав показатели. За 9 месяцев 2017 года доход на доступный номер в день увеличился до 3,5 тысяч рублей (на 8,5%), а средняя цена номера (показатель ADR) выросла до 6,4 тысячи рублей (на 14,7%).

Загрузка же петербургских отелей снизилась до 50,5%. По мнению экспертов, одной из причин стал как раз рост цен. По мнению руководителя департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяны Веллер, еще одной причиной стало то, что из-за укрепления рубля для иностранного туриста Россия не является бюджетным направлением, а россияне сами стремятся отдохнуть за рубежом.

По ее прогнозу, к концу года загрузка гостиниц вырастет до прошлогодних показателей. Годовые финансовые показатели отелей будут положительными за счет повышения цен.

Растущие цены на размещение сдерживают развитие туризма в городе на Неве. В 2016 году рост цен на гостиничные номера в туристический сезон составил 20%, а на текущий год прогнозировался рост на 30-50%. Отметим, что Кубок конфедераций, на болельщиков которого так рассчитывали отельеры, ожидаемых результатов не принес, и часть дорогих номеров — от трех звезд — осталась невостребованной. Посмотреть футбол приехало много российских болельщиков, которые не шиковали и останавливались в бюджетных номерах отелей и хостелах.

(По материалам сайтов milknews.ru finance.rambler.ru rcsme.ru)