Двигатель нового поколения для ракеты Falcon 9 взорвался во время испытаний

Двигатель нового поколения Merlin для ракеты Falcon 9 компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска взорвался во время испытаний. Инцидент произошел во время испытаний нового ракетного двигателя на полигоне в Техасе еще 5 ноября.

Газета The Washington Post 8 ноября написала о происшествии со ссылкой на заявление SpaceX. Никто из сотрудников компании и испытателей не пострадал. Представитель компании SpaceX отметил, что двигатель, который взорвался, был новым, вообще ни разу не использовался.

В компании Илона Маска сообщили, что проведут доскональное расследование причин взрыва и подчеркнули, что расследование обязательно будет прозрачным.