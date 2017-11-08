Гости уедут, а нам здесь жить

«Будет и вам счастье!» – обещали горожанам те, кто привел в наш город Чемпионат мира по футболу. Проведение футбольного праздника в Волгограде должно было отметиться развитием городской инфраструктуры. До мундиаля осталось чуть более полугода, но предварительные выводы сделать уже можно. Что обещали и что перепадёт волгоградцам от ЧМ-2018?

Здравствуй, стадион!

Главный объект, который должен появиться – это стадион. Недавно побывавшая с проверкой комиссия ФИФА строительством осталась довольна. Вопреки скептическим прогнозам, что построить не успеют, а только разворуют деньги, спортивная арена растет и благоустраивается. В конце октября в сети появились видеоролики о завершении монтажа кровли. По эффектности зрелище в хорошем смысле достойно голливудских съемок. Элементы конструкций на высоту понимал вертолет и практически с ювелирной точностью сдавал их в руки монтажников, которые следующим этапом поочередно натягивали стальные канаты и покрытие из фторполимерного материала. В начале ноября самоходные гусеничные машины, работающие по принципу швейной машинки, прошили газон специальными нитями. Теперь до весны его будут холить и лелеять, внося удобрения и дополнительно подсвечивая. На трибунах продолжают монтировать кресла. В общем, круглосуточный режим работы и две тысячи человек, задействованный в строительстве, дают результат и уверенность, что спортивная арена к лету должна быть готова. И это тот, объект, который останется в Волгограде. Правда, как такой дворец спорта использовать и содержать дальше, нужно будет ещё придумать. Свой Дворец спорта профсоюзов разваливается на глазах и превращается в разный другой заброшенный ЦУМ.

Ехай лететье

Выстроили заново и даже дизайнерски разрисовали (хотя не все волгоградцы поняли и одобрили эти замысловатые «лететье») и воздушные ворота города – терминал аэропорта. Модернизировали взлетно-посадочную полосу. Здесь все не так однозначно, как со стадионом. Потому что конструкции и дизайн терминального ангара просты, в отличие от старого оригинального здания, которое решили не реконструировать, а попросту снести. Но как долго прослужит новый металлопластиковый постмодерн мы узнаем только через какое-то время. А пока, видимо, чтобы сохранить в целости до мунидиального июня, его периодически прикрывают или же ограничивают пропуск улетающих через него человеко-рейсов.

А вот кого уже точно можно считать пострадавшими от показного гостеприимства – так это жителей Гумрака, пригородного поселка через который проходит расширенная теперь трасса от аэропорта до Волгограда. Чтобы оградить от шума автомагистрали гумракцев, а по другой версии – не видеть въезжающим гостям дома поселян, потрепанные в разной степени, по краю трассы установили шумо-пыле-грязезащитное ограждение. В некоторых случаях четырехметровый забор подошел почти вплотную к домовладениям, лишив людей не только возможности заезда собственных машин, но и тротуара. Вышедшим на митинг гурмакцам обещали проект изменить, благоустроить территорию по-человечески. Но обещать нашим чиновникам – не значит жениться.

Вечную беду Волгограда – дороги тоже обещали реконструировать и модернизировать. Здесь, как и в случае со стадионом, тоже можно поставить галочку о проделанной работе. На днях откроется нулевая продольная. Она, конечно, не такая длинная, как две другие продольные, но, соединив по берегу Волги Ворошиловский район и Мамаев курган, центр города разгрузит однозначно. Подшаманили до ровного покрытия и часть городских дорог, в основном, те которые в центре - около стадиона или ведут из аэропорта в центр. В будущем нам останется только ямочноремонтировать их.

Ничего себе – всё не нашим людям

С городским транспортом в Волгограде красиво провернуть не получилось. Подрезали троллейбусы, зарезали маршрутки. Новая транспортная схема, со скрипом и скандалом внедряемая и нахваливаемая новыми же транспортными чиновниками, в одночасье заискрила синим пламенем. Транспортных чиновников поменяли. Отбывшие вслед за руководителями автобусы в авральном порядке заменили другими. Но механизм, чтобы он стал работать не как швейцарские, а хотя бы просто как часы, ещё шлифовать и шлифовать. Граждане по городу, конечно, передвигаются, но часто ругаются, а иногда и вовсе ругаются громко и нецензурно, набиваясь в автобусы и выжидая их на остановках. Остановочные павильоны тоже поменяли. Старые, иногда очень даже неплохо сохранившиеся, снесли почти везде, а новые странного вида, поставили кое-где. Пока что они больше напоминают виселицы: без крыши, только горизонтальные балки конструкций перекрытия, с прозрачным стеклом позади и продуваемые с боков. Скамеек на них тоже нет. Остроумы предполагают, что дооборудуют их непосредственно перед чемпионатом, чтобы недобрые горожане – те самые, которые, стоя на этих остановках, не выбирают матерных слов в адрес чиновников, не выместили зло на инфраструктурных объектах.

В борьбе за красоту улиц, город, опять же, особенно центр, подвергли зачистке. Снесли большую часть рекламных щитов и чересчур «выдающихся» вывесок, велели убраться торговым павильонам, а части разрешённых киосков - с прессой, например, определили поменять внешний вид. Говорят, задумка разработчика павильонов была красивой, получилось же без всяких 50-ти оттенков – просто серо.

А вот капремонт жилых домов, наоборот, получился всех цветов. Всю палитру использовали для покраски штукатурки сталинского ампира. Долговечный «кабанчик» домов на «Современнике» срубили, а вместо него налепили пластиковый сайдинг. Кое-где он уже зияет дырами. Собственно, сам капремонт свелся к ремонту фасадов. Чтобы глаз гостей чемпионата не спотыкался на убогой картинке старого дома (как-будто того, на чём можно споткнуться, не осталось), картинку подновили. А то, что у жильцов канализационные трубы в подвалах постоянно рвёт или тепло через раз на третий, об этом только жильцы знать и будут.

Наша знаменитая Елена Исинбаева тоже это подтверждает. На недавнем форуме «Диалоги на Волге», посвященном народной дипломатии, в своём выступлении она объяснила, что Россия – самая гостеприимная страна: «Мы можем переночевать на двухъярусной кровати в хостеле неизвестно где, но главное, чтобы наши гости спали на кровати кинг-сайз и ели чёрную икру». Гостеприимен и долготерпелив наш народ. Наши руководители, у которых постоянство – признак мастерства, этим и пользуются. Как хотели – так и получается: как всегда.

Софья СОРОКА