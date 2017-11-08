Ориентация — север

Находясь на развилке южных дорог, Волгоград «везёт» большую часть грузов в Краснодар, Ростов-на-Дону, города кавказского и крымского направлений. Но с активным экономическим развитием других регионов России оживляются и иные маршруты. Так в последнее время возрастает востребованность северного направления.

Перспективные стройки Архангельска дают стимул развития транспортного северного пути. Одновременно в этом городе осуществляются сразу несколько крупных инвестиционных проектов, по завершении которых в Поморье появится лесопильный завод, цех по производству целлюлозы и новый арктический транспортно-промышленный узел – порт «Архангельск».

— Мы заметили набирающий популярность спрос этого маршрута и откликнулись предложением, — рассказал генеральный директор транспортной компании «Байкал Сервис Волгоград» Игорь Платонов. — Для удобства клиентов мы наладили регулярный маршрут в Архангельск и Вологду, где недавно открылись филиалы нашей компании. Стройматериалы, метизы, спецодежда — это далеко не полный перечень грузов, которые отправляются сегодня на север.