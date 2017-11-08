В ходе судебного заседания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева прокурор попросил вызвать в суд главу нефтяной компании "Роснефть" Игоря Сечина.

Адвокаты экс-министра поддержали сторону гособвинения. По мнению защиты Улюкаева, Сечина необходимо допросить.

Судья Замоскворецкого суда постановила вызвать Сечина в суд. Суд повестку в адрес главы "Роснефти", - сообщает ТАСС. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что компания прокомментирует решение суда о вызове Сечина в суд после получения повестки.

Сегодня в суд была доставлена коробка с миллионами долларов, которые якобы вымогал Улюкаев.

Экс-главв МЭР был задержан 14 ноября 2016 года органами Следственного комитета РФ с поличным в офисе "Роснефти" по подозрению в вымогательстве взятки в $2 млн у главы нефтяной компании Игоря Сечина.