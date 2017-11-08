В Крыму раскопали древние ворота в скифскую крепость

В Бахчисарайском районе Крыма, в районе села Вилино, найдены древние ворота в скифскую крепость, сообщил директор историко-археологического заповедника «Неаполь Скифский» Юрий ЗАЙЦЕВ.

К раскопкам в Бахчисарайском районе была привлечена экспедиция заповедника, сообщают "Аргументы недели - Крым".

«Там был холм древнего городища, который мы не копали. Потом мы провели геомагнитную разведку, определили перспективный участок, без особых гарантий, но в процессе раскопок нашли остатки воротной башни, датируется II веком до нашей эры — I веком нашей эры. Это ворота в небольшую крепость городища. Таких в Крыму мало раскопано, всего несколько штук воротных проездов позднескифских», — сказал «РИА Новости» ЗАЙЦЕВ.

По его словам, от найденного объекта остались основания воротной башни, остатки оборонительного вала и небольшой участок каменной обкладки.