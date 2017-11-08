В суд принесли коробку, с которой был задержан Улюкаев

В Москве проходит очередное заседание суда по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Прокурор принес в зал суда коробку, обмотанную скотчем. Возможно, в ней лежат деньги, которые были обнаружены в автомобиле Улюкаева, когда он пытался выехать с территории "Роснефти".

На вопрос журналистов "как ваши дела" Улюкаев ответил: "Лучше всех". Гособвинение намерено предъявить суду два миллиона долларов, которые Алексей Улюкаев якобы получил в качестве взятки от нефтяной компании. Суд уже начался. Судья разрешила вскрыть таинственную коробку.