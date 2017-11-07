«Кресты-2» в Петербурге станут домом для своих строителей

Еще одно задержание сотрудника ФСИН России ставит под сомнение успешное завершение строительства нового следственного изолятора в Санкт-Петербурге. Еще несколько лет назад в СМИ писали, что «Кресты-2» в Колпине под Петербургом построят к 2011 году, потом к 2014 году. Открытие ожидалось в 2016 году.

Прошло 10 лет с момента закладки первого камня новой тюрьмы. Но СИЗО так и не открыто. Планировалось построить совеременное здание.

На территории восьмиэтажных «Крестов-2» не планировалось никаких наблюдательных вышек по периметру, вместо этого должны были установить современную электронную систему охраны. От побегов уберегать должны были противоподкопные датчики. Так как помещения располагаются в виде крестов, самые длинные коридоры планировалось оснастить траволаторами.

Первые претензии на срыв сроков сдачи начались в 2016 году. УФСИН обратился в суд с иском о «получении неосновательного обогащения» на 1,1 миллиард рублей. Обвиняло управление ГСК в получении сверхприбыли.

Ответные меры от ГСК не заставили себя ждать. В том же году, компания объявила о банкротстве своего субподрятчика «Петроинвест», которые должны были выполнить 50% строительных работ. Но и эта компания не осталась в долгу. В начале 2017 года подав встречный иск о банкротстве ГСК.

В своем обращении в суд «Петроинвест» ссылался на то, что компании не выплатили 32 миллиона рублей за проделанные работы. Генподрядчик же настаивал, что платить было не за что, ведь никаких работ произведено не было.

В 2017 году 2 марта на Колтушском шоссе в собственном автомобиле был расстрелян заместитель начальника по капитальному строительству управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти подполковник Николай Чернов.

Спустя несколько дней мужчина скончался. Начатое расследование вывело на босса убитого Сергея Мойсеенко. Позже ему и его пособникам было предъявлено обвинение в заказном убийстве. В результате алчности действий пяти высокопоставленных сотрудников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму около 667,6 млн. рублей

Начались повальные аресты за миллионные хищения и присвоение средств.

Что касается дальнейшей судьбы здания. "Кресты-2" пообещали сдать до конца 2017 года. Кто знает, возможно, все арестованные участники строительства смогут сами прочувствовать на себе весь комфорт нового изолятора.

(По материалам regnum.ru gulagu.net vk.com)