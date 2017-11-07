В четверг, 9 ноября, на Москве-реке откроется зимняя пассажирская навигация.

Согласно последней информации в 11 утра от причала "Гостиница Украина" начнут курсировать теплоходы с усиленным корпусом. Как уточняется на официальном портале мэра и правительства столицы, данные транспортные средства обладают особой конструкцией, которая позволяет им плыть по реке, покрытой тонким слоем льда, а также колоть ледяной покров толщиной до 20 сантиметров.

Предполагается, что с ноября по апрель в Москве по реке будут плавать десять подобных судов.