На перевале Дятлова уральский радиолюбитель обнаружил НЛО
6 ноября 2017, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев рассмотрел НЛО на снимках, сделанных на перевале Дятлова. Он тщательно изучил спутниковые фото восточного склона горы Холатчахль («гора Мертвецов»).
Валентин считает, что под снежным покровом находится корабль пришельцев. По мнению Дегтерева, вполне понятно, что этот объект не обнаружили раньше, так как он находится в малодоступном месте.
«Размеры его около 20 метров, высота – 10 метров. Предмет явно техногенного происхождения», - уверен Дегтерев, передает сайт телеканала «Звезда».
Напомним, на восточном склоне горы Холатчахль в феврале 1959 года при необъяснимых обстоятельствах погибла группа студентов УПИ под руководством Игоря Дятлова.