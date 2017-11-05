Стало известно, кому Кадыров подарил iPhone X за лучшее стихотворение о Путине
5 ноября 2017, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]
Победительницей конкурса стихотворений, посвященных президенту РФ Владимиру Путину, стала третьеклассница из Чечни. Об этом в воскресенье сообщил в своем Instagram глава республики Рамзан Кадыров.Ученица третьего класса села Бено-Юрт Надтеречного района Чечни Хеда Ибахиева стала победительницей конкурса. За сутки на конкурс пришло более 3 тысяч стихотворений. Как сообщалось, обладателя гаджета определит министерство по делам молодежи Чеченской Республики. Участники конкурса публиковали свои стихи в соцсетях с хештегом #НашПрезидентПутин.
По словам Кадырова, "девочка сказала,что она не ради IPhone участвовала в конкурсе, а чтобы выразить любовь и уважение к своему Президенту Владимиру Путину".