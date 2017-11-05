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Вандалы повредили десятки надгробий на Казанском кладбище в Петербурге

5 ноября 2017, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Вандалы повредили десятки надгробий на Казанском кладбище в Петербурге
фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге вандалы повредили несколько десятков надгробий частных могил на Казанском кладбище в Пушкинском районе северной столицы. Злоумышленники разрушили кресты на могилах и разрисовали надгробия синей и красной краской.

По данным регионального управления МВД, в субботу, 4 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что на Казанском кладбище, расположенном на улице Гусарской в городе Пушкине, неизвестные повредили 50 надгробий.

Правоохранительные органы по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

13 октября в Петербурне на Красненьком кладбище в Кировском районе вандалы испортили 10 надгробных плит.

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