Вандалы повредили десятки надгробий на Казанском кладбище в Петербурге

В Санкт-Петербурге вандалы повредили несколько десятков надгробий частных могил на Казанском кладбище в Пушкинском районе северной столицы. Злоумышленники разрушили кресты на могилах и разрисовали надгробия синей и красной краской.

По данным регионального управления МВД, в субботу, 4 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что на Казанском кладбище, расположенном на улице Гусарской в городе Пушкине, неизвестные повредили 50 надгробий.

Правоохранительные органы по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

13 октября в Петербурне на Красненьком кладбище в Кировском районе вандалы испортили 10 надгробных плит.