Санкт-Петербург

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

СМИ пишут о парковочном коллапсе в центре Выборга

5 ноября 2017, 11:20 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

СМИ пишут о парковочном коллапсе в центре Выборга
фото: pixabay.com

В старой части Выборга и тротуары, и проезжая часть очень узкие, и на некоторых улицах парковка превращается в проблему как для водителей, так и для пешеходов.

На странице «Выборгских ведомостей» в соцсети размещены фотографии стоящих на узком тротуаре автомобилей с комментарием, как интересно паркуют машины в Старом городе. Пешеходам приходится ходить по проезжей части, зато водитель спокоен.
Многие комментаторы считают такую парковку хамством со стороны водителей и призывают ГИБДД обратить на это внимание. Нашлись и те, кто выступил в защиту водителей. Запрета на парковку на улице нет, как ставить машины — не указано, однако если бы на такой узкой улочке водитель запарковался по правилам, то другим машинам было бы проблематично проезжать.

Петр Шкуматов раскритиковал парковки для машин сотрудников "Газпрома"

Петр Шкуматов раскритиковал парковки для машин сотрудников "Газпрома"

Пешеходам предлагают смириться с неудобствами, как водители, проезжающие по Старому городу, мирятся с горожанами и туристами, идущими по проезжей части.

Выборжане сходятся на том, что с транспортом в Старом городе нужно что-то делать.

(По материалам сайтов ijpoisk.ru ivbg.ru forum.aroundspb.ru)

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ИЧ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

Трамп сообщил, кто виновен в запуске ракеты по Саудовской Аравии

Трамп сообщил, кто виновен в запуске ракеты по Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп в минувшую субботу, 4 ноября, рассказал, кто виноват в запуске ракеты по Саудовской Аравии с территории Йемена, подчеркнув, что саму ракету сбили американские системы.

//В мире

Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил о том, что Россия готовит иск о незаконности изъятия российской дипсобственности в США. По его словам, нужна победа.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

На Красной площади началась репетиция парада (ВИДЕО)

На Красной площади началась репетиция парада (ВИДЕО)

В Москве в воскресенье проходит генеральная репетиция торжественного марша в честь парада 1941 года. Легендарный парад 7 ноября 1941 года длился всего 25 минут. Парад поднял тогда боевой дух народа.

//В мире

Украинские СМИ подозревают, что Аваков может сбежать из Украины

Украинские СМИ подозревают, что Аваков может сбежать из Украины

Украинские СМИ подозревают, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может сбежать из страны. У Арсена Авакова якобы есть паспорта различных стран мира, в том числе гражданство Панамы.

//Новости ADWILE

//Общество

В России рухнули цены на "устаревший" iPhone 8

В России рухнули цены на "устаревший" iPhone 8

Цены на "устаревший" iPhone 8 в России рухнули до 46 тысяч рублей. Согласно последней информации, резкое падение стоимости гаджета связано со стартом продаж обновленного смартфона iPhone X.

//Общество

Пассажиры высказались о новых правилах провоза ручной клади в самолетах

Пассажиры высказались о новых правилах провоза ручной клади в самолетах

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков прокомментировал вступившие сегодня в силу правила перевоза ручной клади. По новым правилам, бесплатного в ручной клади можно провозить не более пяти кг.

//Общество

В Серебряном бору заметили уникальную птицу

В Серебряном бору заметили уникальную птицу

На территории Серебряного бора в Москве экологи заметили уникальную птицу. Сотрудники государственного природоохранного бюджетного учреждения (ГПБУ) "Мосприрода" сообщили, что видели желну.

//Шоу-бизнес

Джонни Депп разочаровал поклонников на премьере нового фильма в Лондоне

Джонни Депп разочаровал поклонников на премьере нового фильма в Лондоне

Всемирно известный голливудский актер Джонни Депп разочаровал своих преданных фанатов, появившись на премьере фильма "Убийство в Восточном экспрессе", которая прошла в Лондоне, в неподобающем виде.

//Новости партнеров

//Расследования

Ребенок впал в кому после удаления стоматологом сразу пяти зубов

Ребенок впал в кому после удаления стоматологом сразу пяти зубов

Маленький ребенок впал в кому после удаления стоматологом малышу сразу пяти зубов. Инцидент произошел в Томской области в поселке Каргасок. У пятилетнего мальчика болел один зуб.

//Происшествия

Тигр напал на сотрудницу зоопарка в Калининграде

Тигр напал на сотрудницу зоопарка в Калининграде

Сегодня стало известно, что на сотрудницу зоопарка в Калининграде напал тигр. В пресс-службе зверинца уточнили, что в настоящий момент женщина доставлена в больницу, где ее осматривают врачи.

//Общество

Новый планетарий в Петербурге закрыли сразу после открытия из-за аншлага

Новый планетарий в Петербурге закрыли сразу после открытия из-за аншлага

В Петербурге новый планетарий на набережной Обводного канала был открыт 3 ноября, а 4 ноября его уже закрыли. Самый большой в мире планетария был открыт в Петербурге в первый день праздничных выходных.

//Культура

Иосиф и Нелли Кобзон устроили грандиозный праздник в честь годовщины свадьбы

Иосиф и Нелли Кобзон устроили грандиозный праздник в честь годовщины свадьбы

Иосиф и Нелли Кобзон устроили шикарный праздник в честь годовщины своей свадьбы. В минувшую пятницу, 3 ноября, семейная пара организовала банкет в одном из самых лучших ресторанов Москвы.

//Общество

В Севастополе поймали угонщиков мусоровоза

В Севастополе поймали угонщиков мусоровоза

В Севастополе задержаны угонщики мусоровоза. Оба имели судимость, им грозит срок лишения свободы до семи лет, сообщили в городском управлении МВД РФ.

//Спорт

Глушаков, Миранчук и Комбаров представили новую форму сборной на ЧМ-2018

Глушаков, Миранчук и Комбаров представили новую форму сборной на ЧМ-2018

Футболисты Денис Глушаков, Алексей Миранчук и Дмитрий Комбаров представили новую форму сборной России на ЧМ-2018. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: "традиции очень важны в футболе".

//Общество

Прокуратура РТ выявила незаконые методички по изучению татарского языка

Прокуратура РТ выявила незаконые методички по изучению татарского языка

Прокуратура Республики Татарстан провела проверку и обнаружила незаконные методички для преподавания татарского языка в школах. Надзорное ведомствво потребовало отозвать неразрешенные методические рекомендации.

//Происшествия

На юге Москвы водитель наехал на автомобилиста, выставлявшего аварийный знак

На юге Москвы водитель наехал на автомобилиста, выставлявшего аварийный знак

На юге Москвы в воскресенье, 5 ноября, случилось дорожно-транспортное происшествие. Автомобилист наехал на водителя другой машины, который вышел на дорогу, чтобы выставить аварийный знак.

//В мире

На одном из полей Англии появилась загадочная надпись

На одном из полей Англии появилась загадочная надпись

На одном из полей Англии появилась загадочная надпись, которая взбудоражила пользователей сети. Согласно последней информации, буквы удалось заснять с вертолета сотрудникам полиции графства Оксфордшир.

//Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о своем наболевшем

Марат Башаров рассказал о своем наболевшем

Актер Марат Башаров рассказал о наболевшем, о своих переживаниях. Вокруг Башарова часто собираются слухи о том, что он может поднять руку на женщину. Он призвал Татьяну Тарасову не верить слухам.

//Непознанное

Уфологи считают, что власти скрывают от землян, что над планетой нависла Нибиру

Уфологи считают, что власти скрывают от землян, что над планетой нависла Нибиру

Уфологи, которые являются приверженцами теории заговора, полагают, что власти во всем мире умышленно не говорят землянам, что над нашей планетой практически нависла угрожающая планета Нибиру.

//В мире

Совфед отреагировал на слова Трампа об американцах – лучших воинах в мире

Совфед отреагировал на слова Трампа об американцах – лучших воинах в мире

В воскресенье первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что американцы – лучшие воины в мире.

//Общество

На Украине ищут бросивших ночью гранаты в полицейских в Днепре

На Украине ищут бросивших ночью гранаты в полицейских в Днепре

В Днепропетровской области Украины введён план перехват «Сирена» после того, как в ночь с 4 на 5 ноября в полицейских, которые приехали на вызов из-за ограбления квартиры, бросили гранаты.

//Общество

Ученые провели исследование и выяснили, что чувствуют умершие

Ученые провели исследование и выяснили, что чувствуют умершие

Группа ученых под руководством профессора Нью-Йорского университета Сэма Парниа провела исследования и выяснила, что чувствуют умершие люди. По данным ученых, сердце человека умирает, а мозг не сразу.

//Происшествия

На лестничной площадке дома в Северном Измайлово найдено тело женщины

На лестничной площадке дома в Северном Измайлово найдено тело женщины

В Северном Измайлово на лестничной площадке жилого дома было обнаружено тело женщины. Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что инцидент произошел в доме 75/33 на Сиреневом бульваре.

//В мире

В Ночь Гая Фокса в Великобритании сожгли "Ким Чен Ына" и "Вайнштейна"

В Ночь Гая Фокса в Великобритании сожгли "Ким Чен Ына" и "Вайнштейна"

В Ночь Гая Фокса, 5 ноября, которая является годовщиной Порохового заговора 1605 года, на улицы Льюиса в английском графстве Восточный Суссекс вышло огромное количество людей с горящими факелами.

//В мире

Неизвестные обстреляли в Харькове автомобиль, водитель погиб

Неизвестные обстреляли в Харькове автомобиль, водитель погиб

В Харькове неизвестные злоумышленники обстреляли иномарку. В воскресенье, 5 ноября, эту информацию предоставили в пресс-службе управления Национальной полиции в Харьковской области Украины.

//Шоу-бизнес

Пугачева поделилась с поклонниками уникальными архивными снимками

Пугачева поделилась с поклонниками уникальными архивными снимками

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поделилась с поклонниками архивными снимками. Знаменитая певица продемонстрировала на своей страничке в соцсети Instagram свои редкие фотографии.

//Шоу-бизнес

Юморист Галкин ответил актеру Панину на призыв сделать каминг-аут

Юморист Галкин ответил актеру Панину на призыв сделать каминг-аут

Юморист, шоумен, телеведущий Максим Галкин ответил актеру Алексею Панину, который призвал его сделать каминг-аут вслед за звездой Голливуда Кевином Спейси.

//Происшествия

В Челябинске произошла авария с участием маршрутки, пятеро пострадавших

В Челябинске произошла авария с участием маршрутки, пятеро пострадавших

Накануне вечером в Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и двух легковых автомобилей. Согласно последней информации, в результате аварии пострадали пять человек.

//В мире

Трамп и Абэ сыграли вместе в гольф в Японии

Трамп и Абэ сыграли вместе в гольф в Японии

Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сыграли в гольф в загородном клубе "Касумигасэки" в префектуре Сайтама. Об этом президент США сообщил на своей страничке в Twitter.

//Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук поразила фанатов стройной фигурой через три недели после родов

Юлия Ковальчук поразила фанатов стройной фигурой через три недели после родов

Певица Юлия Ковальчук, которая впервые стала матерью всего лишь три недели назад, появилась на большом концерте своего супруга Алексея Чумакова и поразила поклонников подтянутой и стройной фигурой.

//Общество

СМИ пишут о парковочном коллапсе в центре Выборга

СМИ пишут о парковочном коллапсе в центре Выборга

В старой части Выборга и тротуары, и проезжая часть очень узкие, и на некоторых улицах парковка превращается в проблему как для водителей, так и для пешеходов.

//Общество

В Париже открылся ресторан только для нудистов. Без окон

В Париже открылся ресторан только для нудистов. Без окон

Во Франции открылся первый ресторан для нудистов. Ресторан O’Naturel ("Природа") открылся во французской столице - Париже. При входе посетитель полностью разоблачается.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

Трамп сообщил, кто виновен в запуске ракеты по Саудовской Аравии

Трамп сообщил, кто виновен в запуске ракеты по Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп в минувшую субботу, 4 ноября, рассказал, кто виноват в запуске ракеты по Саудовской Аравии с территории Йемена, подчеркнув, что саму ракету сбили американские системы.

//В мире

Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил о том, что Россия готовит иск о незаконности изъятия российской дипсобственности в США. По его словам, нужна победа.

//Общество

На Красной площади началась репетиция парада (ВИДЕО)

На Красной площади началась репетиция парада (ВИДЕО)

В Москве в воскресенье проходит генеральная репетиция торжественного марша в честь парада 1941 года. Легендарный парад 7 ноября 1941 года длился всего 25 минут. Парад поднял тогда боевой дух народа.

//В мире

Украинские СМИ подозревают, что Аваков может сбежать из Украины

Украинские СМИ подозревают, что Аваков может сбежать из Украины

Украинские СМИ подозревают, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может сбежать из страны. У Арсена Авакова якобы есть паспорта различных стран мира, в том числе гражданство Панамы.

//Общество

В России рухнули цены на "устаревший" iPhone 8

В России рухнули цены на "устаревший" iPhone 8

Цены на "устаревший" iPhone 8 в России рухнули до 46 тысяч рублей. Согласно последней информации, резкое падение стоимости гаджета связано со стартом продаж обновленного смартфона iPhone X.

//Общество

Пассажиры высказались о новых правилах провоза ручной клади в самолетах

Пассажиры высказались о новых правилах провоза ручной клади в самолетах

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков прокомментировал вступившие сегодня в силу правила перевоза ручной клади. По новым правилам, бесплатного в ручной клади можно провозить не более пяти кг.

//Общество

В Серебряном бору заметили уникальную птицу

В Серебряном бору заметили уникальную птицу

На территории Серебряного бора в Москве экологи заметили уникальную птицу. Сотрудники государственного природоохранного бюджетного учреждения (ГПБУ) "Мосприрода" сообщили, что видели желну.

//Шоу-бизнес

Джонни Депп разочаровал поклонников на премьере нового фильма в Лондоне

Джонни Депп разочаровал поклонников на премьере нового фильма в Лондоне

Всемирно известный голливудский актер Джонни Депп разочаровал своих преданных фанатов, появившись на премьере фильма "Убийство в Восточном экспрессе", которая прошла в Лондоне, в неподобающем виде.

//Расследования

Ребенок впал в кому после удаления стоматологом сразу пяти зубов

Ребенок впал в кому после удаления стоматологом сразу пяти зубов

Маленький ребенок впал в кому после удаления стоматологом малышу сразу пяти зубов. Инцидент произошел в Томской области в поселке Каргасок. У пятилетнего мальчика болел один зуб.

//Происшествия

Тигр напал на сотрудницу зоопарка в Калининграде

Тигр напал на сотрудницу зоопарка в Калининграде

Сегодня стало известно, что на сотрудницу зоопарка в Калининграде напал тигр. В пресс-службе зверинца уточнили, что в настоящий момент женщина доставлена в больницу, где ее осматривают врачи.

//Общество

Новый планетарий в Петербурге закрыли сразу после открытия из-за аншлага

Новый планетарий в Петербурге закрыли сразу после открытия из-за аншлага

В Петербурге новый планетарий на набережной Обводного канала был открыт 3 ноября, а 4 ноября его уже закрыли. Самый большой в мире планетария был открыт в Петербурге в первый день праздничных выходных.

//Культура

Иосиф и Нелли Кобзон устроили грандиозный праздник в честь годовщины свадьбы

Иосиф и Нелли Кобзон устроили грандиозный праздник в честь годовщины свадьбы

Иосиф и Нелли Кобзон устроили шикарный праздник в честь годовщины своей свадьбы. В минувшую пятницу, 3 ноября, семейная пара организовала банкет в одном из самых лучших ресторанов Москвы.

//Общество

В Севастополе поймали угонщиков мусоровоза

В Севастополе поймали угонщиков мусоровоза

В Севастополе задержаны угонщики мусоровоза. Оба имели судимость, им грозит срок лишения свободы до семи лет, сообщили в городском управлении МВД РФ.

//Спорт

Глушаков, Миранчук и Комбаров представили новую форму сборной на ЧМ-2018

Глушаков, Миранчук и Комбаров представили новую форму сборной на ЧМ-2018

Футболисты Денис Глушаков, Алексей Миранчук и Дмитрий Комбаров представили новую форму сборной России на ЧМ-2018. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: "традиции очень важны в футболе".

//Общество

Прокуратура РТ выявила незаконые методички по изучению татарского языка

Прокуратура РТ выявила незаконые методички по изучению татарского языка

Прокуратура Республики Татарстан провела проверку и обнаружила незаконные методички для преподавания татарского языка в школах. Надзорное ведомствво потребовало отозвать неразрешенные методические рекомендации.

//Происшествия

На юге Москвы водитель наехал на автомобилиста, выставлявшего аварийный знак

На юге Москвы водитель наехал на автомобилиста, выставлявшего аварийный знак

На юге Москвы в воскресенье, 5 ноября, случилось дорожно-транспортное происшествие. Автомобилист наехал на водителя другой машины, который вышел на дорогу, чтобы выставить аварийный знак.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

На одном из полей Англии появилась загадочная надпись

На одном из полей Англии появилась загадочная надпись

На одном из полей Англии появилась загадочная надпись, которая взбудоражила пользователей сети. Согласно последней информации, буквы удалось заснять с вертолета сотрудникам полиции графства Оксфордшир.

//Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о своем наболевшем

Марат Башаров рассказал о своем наболевшем

Актер Марат Башаров рассказал о наболевшем, о своих переживаниях. Вокруг Башарова часто собираются слухи о том, что он может поднять руку на женщину. Он призвал Татьяну Тарасову не верить слухам.

//Непознанное

Уфологи считают, что власти скрывают от землян, что над планетой нависла Нибиру

Уфологи считают, что власти скрывают от землян, что над планетой нависла Нибиру

Уфологи, которые являются приверженцами теории заговора, полагают, что власти во всем мире умышленно не говорят землянам, что над нашей планетой практически нависла угрожающая планета Нибиру.

//В мире

Совфед отреагировал на слова Трампа об американцах – лучших воинах в мире

Совфед отреагировал на слова Трампа об американцах – лучших воинах в мире

В воскресенье первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что американцы – лучшие воины в мире.

//Общество

На Украине ищут бросивших ночью гранаты в полицейских в Днепре

На Украине ищут бросивших ночью гранаты в полицейских в Днепре

В Днепропетровской области Украины введён план перехват «Сирена» после того, как в ночь с 4 на 5 ноября в полицейских, которые приехали на вызов из-за ограбления квартиры, бросили гранаты.

//Общество

Ученые провели исследование и выяснили, что чувствуют умершие

Ученые провели исследование и выяснили, что чувствуют умершие

Группа ученых под руководством профессора Нью-Йорского университета Сэма Парниа провела исследования и выяснила, что чувствуют умершие люди. По данным ученых, сердце человека умирает, а мозг не сразу.

//Происшествия

На лестничной площадке дома в Северном Измайлово найдено тело женщины

На лестничной площадке дома в Северном Измайлово найдено тело женщины

В Северном Измайлово на лестничной площадке жилого дома было обнаружено тело женщины. Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что инцидент произошел в доме 75/33 на Сиреневом бульваре.

//В мире

В Ночь Гая Фокса в Великобритании сожгли "Ким Чен Ына" и "Вайнштейна"

В Ночь Гая Фокса в Великобритании сожгли "Ким Чен Ына" и "Вайнштейна"

В Ночь Гая Фокса, 5 ноября, которая является годовщиной Порохового заговора 1605 года, на улицы Льюиса в английском графстве Восточный Суссекс вышло огромное количество людей с горящими факелами.

//В мире

Неизвестные обстреляли в Харькове автомобиль, водитель погиб

Неизвестные обстреляли в Харькове автомобиль, водитель погиб

В Харькове неизвестные злоумышленники обстреляли иномарку. В воскресенье, 5 ноября, эту информацию предоставили в пресс-службе управления Национальной полиции в Харьковской области Украины.

//Шоу-бизнес

Пугачева поделилась с поклонниками уникальными архивными снимками

Пугачева поделилась с поклонниками уникальными архивными снимками

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поделилась с поклонниками архивными снимками. Знаменитая певица продемонстрировала на своей страничке в соцсети Instagram свои редкие фотографии.

//Шоу-бизнес

Юморист Галкин ответил актеру Панину на призыв сделать каминг-аут

Юморист Галкин ответил актеру Панину на призыв сделать каминг-аут

Юморист, шоумен, телеведущий Максим Галкин ответил актеру Алексею Панину, который призвал его сделать каминг-аут вслед за звездой Голливуда Кевином Спейси.

//Происшествия

В Челябинске произошла авария с участием маршрутки, пятеро пострадавших

В Челябинске произошла авария с участием маршрутки, пятеро пострадавших

Накануне вечером в Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и двух легковых автомобилей. Согласно последней информации, в результате аварии пострадали пять человек.

//В мире

Трамп и Абэ сыграли вместе в гольф в Японии

Трамп и Абэ сыграли вместе в гольф в Японии

Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сыграли в гольф в загородном клубе "Касумигасэки" в префектуре Сайтама. Об этом президент США сообщил на своей страничке в Twitter.

//Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук поразила фанатов стройной фигурой через три недели после родов

Юлия Ковальчук поразила фанатов стройной фигурой через три недели после родов

Певица Юлия Ковальчук, которая впервые стала матерью всего лишь три недели назад, появилась на большом концерте своего супруга Алексея Чумакова и поразила поклонников подтянутой и стройной фигурой.

//Общество

СМИ пишут о парковочном коллапсе в центре Выборга

СМИ пишут о парковочном коллапсе в центре Выборга

В старой части Выборга и тротуары, и проезжая часть очень узкие, и на некоторых улицах парковка превращается в проблему как для водителей, так и для пешеходов.

//Общество

В Париже открылся ресторан только для нудистов. Без окон

В Париже открылся ресторан только для нудистов. Без окон

Во Франции открылся первый ресторан для нудистов. Ресторан O’Naturel ("Природа") открылся во французской столице - Париже. При входе посетитель полностью разоблачается.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры