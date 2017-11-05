СМИ пишут о парковочном коллапсе в центре Выборга

В старой части Выборга и тротуары, и проезжая часть очень узкие, и на некоторых улицах парковка превращается в проблему как для водителей, так и для пешеходов.

На странице «Выборгских ведомостей» в соцсети размещены фотографии стоящих на узком тротуаре автомобилей с комментарием, как интересно паркуют машины в Старом городе. Пешеходам приходится ходить по проезжей части, зато водитель спокоен.

Многие комментаторы считают такую парковку хамством со стороны водителей и призывают ГИБДД обратить на это внимание. Нашлись и те, кто выступил в защиту водителей. Запрета на парковку на улице нет, как ставить машины — не указано, однако если бы на такой узкой улочке водитель запарковался по правилам, то другим машинам было бы проблематично проезжать.

Пешеходам предлагают смириться с неудобствами, как водители, проезжающие по Старому городу, мирятся с горожанами и туристами, идущими по проезжей части.

Выборжане сходятся на том, что с транспортом в Старом городе нужно что-то делать.

(По материалам сайтов ijpoisk.ru ivbg.ru forum.aroundspb.ru)