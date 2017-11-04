Путин вручил госнаграды в честь Дня народного единства

Владимир Путин в честь Дня народного единства в торжественной обстановке в Кремле вручил госнаграды гражданам зарубежных государств и отметил заслуги лауреата президентской премии — российского ученого Вячеслава Михайлова.

"Поздравляю всех вас и всех граждан Российской Федерации с праздником — с Днем народного единства", — сказал Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле. Он поблагодарил всех награжденных за особое отношение к России, за любовь к русскому языку, истории и культуре.

Госнаграды были вручены одному россиянину и семерым гражданам иностранных государств — Испании, Словении, Сербии, Франции и Турции.

Знак лауреата премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации президент России вручил завкафедрой национальных и федеративных отношений РАНХиГС Вячеславу Михайлову.

Орден Дружбы получили профессор кафедры славянской и греческий филологии Гранадского университета Рафаэль Гусман Тирадо, министр труда Словении Аня Копач-Мрак, , бывший президент Сербии Томислав Николич, президент "Сифаль" Жиль Реми, глава "Нергиз Холдинг" Джавит Чаглар, спецпредставитель правительства Франции по вопросам отношений с Россией Жан-Пьер Шевенман и мэр Любляны Зоран Янкович.

До этого Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к памятнику Минину и Пожарскому, а также посетил выставку.