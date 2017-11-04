Кадыров пообещал подарить iPhone X автору лучшего стихотворения про Путина

Рамзан Кадыров пообещал подарить iPhone X автору лучшего стихотворения, посвященного президенту России Владимиру Путину.

Накануне в интернете была опубликована информация о том, что у главы Чечни уже появилась новая модель смартфона. Кадыров эти сведения опроверг. Сегодня политик выложил в социальных сетях видео, на котором запечатлена его встреча с чеченской командой КВН. Молодые люди заявили, что у их «брата Рамзана» должно быть все самое лучшее, и преподнесли ему гаджет.

Кадыров подарок принял и сообщил, что решил отдать смартфон победителю конкурса на лучшее стихотворение про Владимира Путина. Обладателя гаджета определит министерство по делам молодежи Чеченской Республики.