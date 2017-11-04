В Петербурге 4 ноября откроется самый большой в мире планетарий

В Санкт-Петербурге сегодня откроется самый большой в мире планетарий. Диаметр купола - 37 метров.

Петербургский планетарий может попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Планетарий открывается на Набережной Обводного канала в бывшем здании газгольдера Газового завода. До реконструкции в нем находился выставочный зал. Предварительная продажа билетов в планетарий открыта в Интернете. В планетарии будут работать несколько залов. Посетители смогут совершить "Космическое путешествие". Жители и гости Петербурга смогут узнать тайны Вселенной.

В Петербурге уже работает планетарий. Но диаметр купола у него существенно меньше: 16 метров.