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В Петербурге 4 ноября откроется самый большой в мире планетарий

4 ноября 2017, 11:32 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Петербурге 4 ноября откроется самый большой в мире планетарий
фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге сегодня откроется самый большой в мире планетарий. Диаметр купола - 37 метров.
Петербургский планетарий может попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Планетарий открывается на Набережной Обводного канала в бывшем здании газгольдера Газового завода. До реконструкции в нем находился выставочный зал. Предварительная продажа билетов в планетарий открыта в Интернете. В планетарии будут работать несколько залов. Посетители смогут совершить "Космическое путешествие". Жители и гости Петербурга смогут узнать тайны Вселенной.

В Петербурге уже работает планетарий. Но диаметр купола у него существенно меньше: 16 метров.

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