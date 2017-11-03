Директор екатеринбургского ЦПКиО описал проблемы парка

Директор ЦПКиО Роман Шадрин заявил в эфире радиостанции «Город FM 107,6», что для модернизации парка необходимо решить вопрос о статусе земельного участка.



«Конечно, парк требует ремонта, развития, однако не решен статус земли. На данный момент это особо охраняемая территория, и, пока этот статус не будет пересмотрен и снят хотя бы с аттракционной зоны, невозможно будет сделать реконструкцию, заменить карусели и заложить новый фундамент. Отмечу, что администрация города пошла нам навстречу и вопрос о статусе земли находится в разработке. Как только будет изменен статус, инвесторы, которые готовы вкладываться в реконструкцию, начнут участвовать в проекте. У нас есть концепция по переустройству парка, на разработку которой ушло около 5 миллионов рублей. Сроки решения этого вопроса не обозначены, поскольку это длительный процесс», — сказал Роман Шадрин.