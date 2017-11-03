Свердловский губернатор поздравил уральцев с Днем Народного Единства

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем народного единства. Как отмечено в обращении главы региона, подвиг Минина и Пожарского, защитивших Отечество от смуты в 17 веке, стал примером для последующих поколений. На протяжении столетий идея сплоченности воодушевляла наш народ, помогала ему выстоять в тяжелейших испытаниях.

«Сегодня мы отчетливо понимаем: залог процветания России – единство и созидательный труд, когда каждый ощущает ответственность за общее дело», – сказал Евгений Куйвашев.

Свердловская область знаменита не только мощной индустрией, но и высоким уровнем гражданского самосознания. В нашем регионе мирно соседствуют представители 160 национальностей, действуют различные религиозные организации. Уральцы, несмотря на разность убеждений, возраста и социального статуса, – истинные патриоты, радеющие за страну. Губернатор высказал уверенность, что совместными усилиями мы достигнем целей программы «Пятилетка развития», и Средний Урал войдет в тройку российских лидеров по качеству жизни и экономическому росту.

В этом году ко Дню народного единства приурочены всероссийские акции «Ночь искусств» и «Ночь истории». Во всех муниципалитетах пройдут торжественные митинги, концерты, викторины, спортивные состязания. Для школьников подготовлены тематические занятия. В Екатеринбурге состоится масштабный крестный ход, откроется XXIII Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев день».

Глава региона пожелал уральцам отметить праздник интересно, обогатить запас знаний об исторических событиях, почувствовать гордость за страну.

Евгений Куйвашев пожелал свердловчанам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов во всех начинаниях на благо России и Свердловской области.