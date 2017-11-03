Дипломаты в Турции выполняют поручение СКР в отношении 15-летней россиянки

Сотрудники посольства России в Турции выполняют поручение Следственного комитета РФ в отношении 15-летней россиянки - девочки из Петербурга, которая приехала к отцу, и он насильно удерживает ее в стране.

В Санкт-Петербурге в отношении 40-летнего мужчины, имеющего вид на жительство на территории Республики Турция, возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 110 УК РФ.

В рамках расследования уголовного дела следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего с несовершеннолетней дочкой мужчины, изучены условия ее жизни как в России, так и за границей.

Известно, что юная россиянка прилетела в Турцию к своему отцу получить от него разрешение для оформления опекунства бабушкой. По версии следствия, отец отменил обратный авиабилет дочери, забрал у неё мобильный телефон и документы. Девочка была в отчаянии.

Пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова сообщила, дипмиссия не комментирует ситуацию, исходя прежде всего из интересов несовершеннолетней россиянки, - передает RT.

Дипломаты сейчас делают все для того, чтобы урегулировать проблему в соответствии с интересами ребёнка.