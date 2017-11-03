РМК купит студентам из Коркино оборудование

На закупку нового оборудования для обучения студентов двух новых специальностей Русская медная компания направит 260 тысяч рублей. Средства получит Первомайский техникум промышленности строительных материалов.

Специальности «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Лабораторный химический анализ» были открыты в 2017 году, так как такие эксперты остро нужны на Южном Урале. Выпускники получат работу на предприятиях РМК. А для того, чтобы они в совершенстве освоили профессии, РМК закупит более 20 единиц оборудования.

Глава ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов» Елена Ковязина уточнила, что техникум уже более полувека выпускает специалистов по лабораторному анализу.

У нас есть уникальное оборудование, которого пока нет на некоторых реальных производствах, - отметила она. - Однако для новых учебных программ, которые были разработаны с учетом перспективных потребностей будущих предприятий, в частности, Томинского ГОКа, необходимо современное оборудование.

После освоения программы студенты смогут успешнее представлять свои знания на международном чемпионате молодых профессионалов WorldSkills. Также благодаря заключенному соглашению между РМК и техникумом учащимся будут доступны лекции международных лидеров отрасли, компаний Metso, Outotec, Mining Solutions, а также открыты для посещений предприятия РМК – Михеевского и Томинского ГОКов.