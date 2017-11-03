Если вы думаете, что у сотрудников корпорации "Газпром" нет проблем с парковкой своих автомобилей - ошибаетесь. Она такие же смертные. Координатор организации "Синие ведерки" описал парковку около здания "Газпрома".

По его словам, около центрального офиса компании-монополиста парковок фактически нет. Есть немного мест, где можно оставить автомобиль. Но за деньги.

Зато эвакуаторов замечено достаточно. Здание "Газпрома" современное, красивое. Думаете с подземными парковками для сотрудников компании - топ-менеджеров? Как выяснил Шкуматов - нет, сотрудникам, приезжающим на работу в "Газпром" на личном авто, парковки не предусмотрели.

Некоторые ставят машины в соседних дворах. Шкуматов случайно узнал, что кому-то из "газпромовцев" колеса там порезали. Как написал координатор "Синих ведерок" в Facebook, и посетители "Газпрома" должны самостоятельно решить проблему с парковкой.

На данный момент этот пост Шкуматова из соцсети удален.