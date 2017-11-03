Борис Дубровский провёл личную встречу с вице-губернатором Сергеем Шалем, на которой поручил ему взять под личный контроль окончание строительства домов в Чурилово.

Строительная компания «Западный луч» достроит дома, которые не смогла возвести «Речелстрой».

- Был проведен ряд мероприятий по привлечению инвестиций: проданы два участка, сделка находится в стадии оформления. Эти финансы позволят достроить как минимум четыре дома до марта 2018 года. На сегодняшний день компания «Западный луч» вывела рабочих на объекты – строительство возобновлено,– отчитался перед главой региона Сергей Шаль.

Дольщиков из 19 так и не возведённых домов компании «Речелстрой» «объединили» в четыре дома. Согласно плану-графику, в первом квартале следующего года «доведут до ума» первые четыре недостроя. Ещё три дома сдадут в конце будущего года, а ещё через год введут в эксплуатацию последней «троицы» многоэтажек.