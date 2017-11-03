У крымской бабушки отняли внука из-за киберугрозы
3 ноября 2017, 12:15 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Совет Федерации просит Генпрокуратуру РФ разобраться в истории маленького крымчанина, которого органы опеки отняли у родной бабушки.
Мальчик жил с бабушкой в Саках, пока его мать работала в Москве. В семье есть второй ребенок, мать забрала его с собой. Женщина регулярно присылает домой деньги. Угрозы для жизни и здоровья ребенка не было.
Но в середине сентября его изъяли из семьи: органы опеки сочли слишком опасной увлеченность мальчика компьютерными играми и решили, что ребенку будет лучше в сиротских учреждениях, чем с бабушкой в коммунальной квартире. По словам общественных правозащитников, никаких документов при изъятии оформлено не было.
Сейчас ребенка под предлогом реабилитации переводят из больницы в больницу. Он подавлен и все время просится к бабушке, пишут "Аргументы недели - Крым".
В Совете Федерации сочли ситуацию неприемлемой и заявили, что в этой истории возникает масса вопросов, которыми должна заняться прокуратура.
«Пример того, как не должны действовать органы опеки, но, к сожалению, действуют. Вместо того чтобы разобраться, выяснить ситуацию, сразу забирают ребенка из семьи», – прокомментировали инцидент в Совфеде.