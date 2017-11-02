Хоккеист Александр Овечкин - нападающий сборной России, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", - объявил о создании "команды Путина".

Об организации общественного движения под названием Putin Team в поддержку президента РФ Владимира Путина, Овечкин написал на своей странице в Instagram.

Как пишет знаменитый хоккеист, в последнее время в западной прессе появилось сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. Овечкин признался, что "никогда не скрывал своего отношения к Президенту", "всегда открыто его поддерживал".

Хоккеист призвал всех, кто поддерживает Путина, объединиться и показать "всем сильную и сплоченную Россию".

"Личные награды и призы – все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда", - пишет нападающий, и отмечает: "Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное".

"Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team". - заявил Александр Овечкин.

По словам хоккеиста, "быть частью такой команды – для меня гордость". "Это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна", - пишет Александр Овечкин.