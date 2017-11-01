Народные дипломаты из Волгограда напекут хлеба для делегаций всех регионов РФ

На 52-ом километре трассы «Волгоград-Москва» появилась настоящая русская печь. Это не декорация для народной сказки, а вполне функциональный элемент, от которого начнет плясать финал акции народной дипломатии.

В печи испекут «Каравай мира». Пока печка будет разгораться, на старинных жерновах вручную перемелют зерно, которое участники акции собирали больше трех месяцев сначала из разных уголков России, а затем и из других стран – Израиля, Италии, Грузии, Германии, Молдовы. В полдень приступят к выпечке хлеба.

- Тесто будет замешано по старинному казачьему рецепту учащимися школы, - сообщил вдохновитель мероприятия иловлинский фермер Андрей Прошаков. - Ожидается прибытие делегаций регионов России, прямые включения со странами-участницами. Каждый сможет попробовать хлебобулочные изделия из зерна «Каравая мира», а также собственноручно помолоть зерно.

Поскольку выпекать хлеба будут в праздничный день 4 ноября, всех гостей зовут на концерт. Пока караваи будут готовиться, на празднике согласия и примирения обещают накормить блинами и развлечь выступлением творческих коллективов региона.

С пылу с жару готовые караваи дадут попробовать всем желающим, а так же передадут представителям делегаций регионов-участников акции. Один из выпеченных хлебов отправят президенту России, ещё один отвезут на главную высоту Волгограда - Мамаев курган.