Все должны платить налоги

Государство устало безучастно наблюдать за активным шествием криптовалюты по всему миру и решило направить этот процесс в законное русло. Президент России дал поручение правительству и Центробанку к лету 2018 года разработать порядок налогообложения и регистрации компаний, занимающихся майнингом криптовалют.

Соответствующие поправки в законодательство должны быть внесены до 1 июля 2018 года, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по цифровым технологиям в финансовой сфере.

Кабинету министров и регулятору также предстоит определить статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, а том числе «цифровая закладная», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт». При этом кабмину необходимо исходить из «обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в Российской Федерации».

Сегодня в этом сегменте экономики царит полный разброд и шатания. Тем не менее рынок цифровых интернет-услуг в общем и целом уже сложился. И Россия не может игнорировать цифровую экономику.

В настоящее время в деятельности электронного рынка выделяются семь сегментов. Назовем их все. Прежде всего, это «государство и общество». Граждане все активнее пользуются банковскими операциями через Сеть, получают зарплаты на карточку, оплачивают всевозможные услуги и проводят расчеты. По мнению экспертов, к 2020 году в этот процесс будет вовлечено три четверти россиян.

Далее следуют «маркетинг и реклама», «финансы и торговля», «инфраструктура и связь», «медиа и развлечения», «кибербезопасность» и, наконец, «образование и кадры». Пока еще Россия отстает от стран, где эти формы финансовой активности родились – от США, Европы, Японии, Китая, но уже сегодня обороты, которые измеряются триллионами рублей, заставляют взглянуть на эти реалии более серьезно.

- Вклад интернета в валовой рынок России пока не очень велик – всего 2,8 процента, но он стремительно набирает обороты, - считает декан кафедры челябинского филиала Российского университета при правительстве РФ Ирина Кетова. – И криптовалюты в этом ряду – это новый финансовый инструмент. Но, к сожалению, пока в России нет законодательной базы для регуляции этого процесса, в том числе и по налогообложению электронной валюты.

Еще в 2014 году Центробанк признал биткоин псевдовалютой, операции с которой предполагают наличие большого числа «серых» схем. Отсюда и такая их популярность на Западе. Но там этот процесс регулируется государством, поэтому в той же Японии, например, криптовалютой можно расплатиться в магазинах, она довольно распростр анена в финансовой сфере. И государство имеет с этого свой доход в виде налогов и отчислений. А в России этот процесс пока никак не отслеживается.

- Доходы от обращения криптовалют должны облагаться налогом, - уверена старший преподаватель по финансовой грамотности Ксения Хлестова. – Без этого механизма криптовалюта за счет «серых» схем бросает вызов существующей финансовой системе. Децентрализация фыинансового рынка ведет к возможности для операций, которые не контролируются государством, спекуляции и откровенному мошенничеству. Эта деятельность остается в России бесконтрольной.

Криптовалюта, по сути, те же деньги, но только виртуальные. В интернете для нее существуют свои биржи и обменные курсы, вот только все финансовое движение проходит мимо государственных структур и казны.

- Отличие виртуальных денег от реальных состоит в том, что настоящие банкноты подтверждены государственными активами и обязательствами, а криптовалюты – ничем, - разъясняет ситуацию председатель Координационного совета Челябинской региональной общественной организации «Центр изучения и развития криптовалют» Ярослав Кузменков. – И это провоцирует многочисленные спекуляции. Взять тот же биткоин. Сейчас его виртуальная стоимость составляет 5700 долларов, а на прошлой неделе он стоил 6200, а месяц-полтора назад – всего 3-3,5 тысячи. Фактически это – своего рода финансовая игра, в которой может повезти, а может – и нет. Для реального мира этот вид расчетов не годится. Может, в отдаленной перспективе…

В то же время считать криптовалюту финансовой пирамидой тоже неправильно. При финансовой пирамиде организатор заранее идет на обман, предлагая участнику заведомую фикс-идею по выкачиванию денег. А рынок криптовалют никого ничего делать не заставляет: весь риск лежит на самом участнике процесса.

Появление криптовалют некоторые аналитики сравнивают с «тюльпаноманией» 17-го века, когда за луковиц голландских цветов можно было купить что угодно. Луковица тюльпана практически заменила (или хотя бы стала противовесом) хождение реальных денег. Так и с криптовалютой, которую нельзя назвать следующим этапом развития денег, но, возможно, это основа для появления каких-то новых, пока неизвестных финансовых процессов.

Использование криптовалют влечет за собой серьезные риски, которые необходимо учитывать при их регулировании. «В случае сбоя системы или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта, - подчеркнул на заседании правительства по криптовалютам президент РФ Владимир Путин.- Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду». А замглавы Минфина Алексей Моисеев еще в сентябре заявил, что возможность ​проведения расчетов в биткоинах в России легализована не будет.