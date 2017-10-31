Родные не могут забрать уральскую пенсионерку, которая находится в коме на Кипре

В одной из больниц на Кипре находится пенсионерка из Екатеринбурга. Маргарита Малахова поехала на солнечный остров, чтобы отдохнуть, но прямо на пляже с ней случился инсульт, она в коме.

Родные пожаловались, что остались один на один с проблемой: в частной клинике стали намекать, что дальше по страховке лечить не могут. А договориться с транспортировкой в Екатеринбург у родных долго не получалось. Дочь женщины обращалась за помощью во всероссийский центр медицины катастроф и администрацию Екатеринбурга. Однако никто не смог помочь ей.

Сейчас появилась информация о том, что Министерство Здравоохранения пообещало найти рейс до Екатеринбурга. Маргарита Малахова находится без сознания, но может дышать сама, поэтому должна спокойно перенести полет. Мэр города Евгений Ройзман пояснил, что находится на контакте с МИДом и до конца дня должна быть информация по поводу транспортировки екатеринбурженки, сообщают местные СМИ.