Мэр Москвы Сергей Собянин повысил прожиточный минимум неработающим пенсионерам, проживающим в столице менее 10 лет. Закон "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2018 год" был принят на прошлой неделе Мосгордумой.

Согласно документу, у неработающих пенсионеров, проживающих в Москве меньше 10 лет, в новом году размер пенсии с учетом московской доплаты составит не менее 11 тысяч 816 рублей. В текущем году такие пенсионеры получают не менее 11 тысяч 516 рублей ежемесячно.

Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы в понедельник. В 2018 году средняя региональная доплата к пенсии составит 4485 рублей в месяц.

Собянин 25 октября отчитался в Мосгордуме о деятельности правительства столицы . Он пообещал, что в 2018 году с учетом столичной доплаты неработающие пенсионеры, проживающие в Москве более 10 лет, будут получать пенсию не менее 17,5 тысяч рублей в месяц. Пенсия у такой категории граждан увеличится на три тысячи в сравнении с 2017 годом.