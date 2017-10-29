Судья Континентальной хоккейной лиги Павел Комаров был обнаружен в бессознательном состоянии в московском аэропорту "Шереметьево". В КХЛ подтвердили, что арбитр госпитализирован с травмой.

Никакой точной информации о том, что произошло в "Шереметьево", у Лиги пока нет. Главный судья КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что состояние Павла Комарова стабильное, ничего не угрожает его жизни. Анисимов сожалеет, что в ближайший месяц судья будет отсутствовать на ледовых аренах, - сообщает "Спорт-Экспресс".

КХЛ будет выяснять, что произошло с судьей.

Ранее "Московский комсомолец" писал, что хоккейный судья Павел Комаров был обнаружен с разбитой головой в бессознательном состоянии в автобусе во время доставки пассажиров от самолета до аэропорта. Арбитра КХЛ нашел водитель в автобусе полосе после вылета рейса в Нижний Новгород, которым Комаров должен был вернуться домой. Судья возвращался с матча "Динамо" (Рига) – "Авангард".