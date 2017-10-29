У пьяной крымчанки НЛО украло ребенка

Жительница Симферополя Ольга ЧАДОВА рассказала, что ее 10-летнего сына похитил НЛО. Мальчик ушел из дома, а когда мать кинулась искать его, то обнаружила лишь огоньки сверкающего корабля вдали.

ЧАДОВА акцентировала внимание на том, что 10-летний сын Павел ушел из дома 26 октября, а когда женщина кинулась его искать, то обнаружила таинственный предмет в дали, а на земле лежали перчатки сына.

Сотрудники правоохранительных органов не стали принимать такое заявление от гражданки, потому что на момент обращения она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также психологи подчеркнули, что НЛО в небе ЧАДОВА могла видеть на стрессовой почве. Куда именно пропал мальчик на данный момент неизвестно. К поискам уже подключились сотрудники полиции.