Собянин заявил, что завершен самый сложный этап благоустройства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завершен самый сложный этап благоустройства города.

По мнению градоначальника, наиболее непростым моментом являлась реконструкция исторического центра столицы. Собянин подчеркнул, что в дальнейшем можно без спешки и надрыва работать над благоустройством жилых районов, передает Агентство городских новостей "Москва".

Мэр Москвы добавил, что праздники и фестивали в городе благотворно влияют на доходы города и окупают затраты властей на организацию мероприятий.