Названы богатейшие люди мира по версии Forbes

Названы богатейшие люди мира по версии журнала Forbes. Рейтинг самых состоятельных жителей нашей планеты возглавил Джефф Безос. Бизнесмен Джефф Безос -глава онлайн-ретейлера Amazon.

По данным издания, состояние главы интернет-компании составляет в 93,1 миллиарда долларов. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял второе место. Его доход - 89,9 миллиарда долларов.

На третьей строке в рейтинге Уоррен Баффет. Доход американского инвестора - 80,6 миллиардов долларов.

В ТОП-2 списка самых богатых людей в мире произошла ротация.

В рейтинге журнала Forbes в марте его возглавил Билл Гейтс, на втором месте был Уоррен Баффет, Джефф Безос замыкал тройку.