В Рубцовске произошел взрыв газа в жилом доме, под завалами могут быть люди

Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Рубцовске Алтайского края в ночь на воскресенье. По данным МЧС, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают спасатели.

Появились первые подробности инцидента. В четырехквартирном доме, в котором произошел взрыв, проживали 11 человек.

Под завалами могут оставаться два человека. Девять человек удалось эвакуировать, - сообщает источник ТАСС.

В МЧС уточнили, что взрыв газа произошел в субботу в 23.45 по местному времени в одной из квартир одноэтажного кирпичного дома на улице Гвардейская. Взорвался газовый баллон. На место происшествия выехали 25 спасателей.