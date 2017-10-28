В Рубцовске произошел взрыв газа в жилом доме, под завалами могут быть люди
28 октября 2017, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Рубцовске Алтайского края в ночь на воскресенье. По данным МЧС, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают спасатели.
Появились первые подробности инцидента. В четырехквартирном доме, в котором произошел взрыв, проживали 11 человек.
Под завалами могут оставаться два человека. Девять человек удалось эвакуировать, - сообщает источник ТАСС.
В МЧС уточнили, что взрыв газа произошел в субботу в 23.45 по местному времени в одной из квартир одноэтажного кирпичного дома на улице Гвардейская. Взорвался газовый баллон. На место происшествия выехали 25 спасателей.