Минтранс придумал меры для замедления движения на дорогах

Министерство транспорта намерено принять ряд мер, чтобы водители автомобилей не смогли ездить по дорогам на высокой скорости. Водитель не сможет разогнаться, если Минтранс уменьшит ширину проезжей части до одной полосы, устроит зигзагообразное и волновое движение.

По узким дорогам с зигзагообразным движением водителям станет не очень комфортно. Ведомство уже направило рекомендации региональным властям, как "успокоить" движение на дорогах, пишет "Коммерсантъ". Минтранс предложил пробовать разные варианты: использовать сужения дороги в зонах пешеходных переходов, ширину проезжей части, укладывая вдоль бордюрного камня полосы шириной 0,35–0,75 м из брусчатки, булыжника или колотого камня.

Рекомендации являются частью плана по снижению ДТП с участием пешеходов.

Отмечается, что если в населенном пункте "лежачие полицейские" разрешаются, то для замедления трафика на дорогах федерального значения, на мостах, путепроводах, эстакадах их применять нельзя. Водители должны быть обязательно предупреждены с помощью соответствующих указателей о приближении к искусственной неровности.