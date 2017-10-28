Министерство строительных дел

25 октября в СЗАО Москвы прошли слушания по теме «Проекта планировки территории части функциональной зоны № 54 района Хорошёво-Мневники». Вполне рядовая процедура. Однако к событиям, которые происходили на слушаниях, привлекла внимание аж сама Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Казалось бы, где МИД, а где столичные стройки? Но оказывается, М. Захарова на своей странице в Facebook призвала неравнодушных граждан помочь своей школьной подруге, которая также, через соцсети заявила о том, что столичные власти не пускают жителей на публичные слушания.

История, кстати, весьма популярная в оппозиционных кругах – начать заявлять о том, что публичные слушания проводятся внезапно, в неудобное время, с «ряжеными» гражданами и т.д. В общем, всеми силами убедить в незаконности происходящего. Со слов Ольги Жарковой (подруги Марии Захаровой) на странице в Facebook, всё было так: «До начала регистрации участников префектура нагнала совершенно «левых» людей, которые полностью заполнили ВЕСЬ зал. Двери закрыли, и их охраняют реальные мордовороты. Всех жителей заставили уйти в другой зал, где идёт трансляция из первого. Не слышно ничего!».

Прекрасная картина для того, чтобы уже заочно начать ненавидеть чиновников как минимум на уровне префектуры и районной управы. Однако, по словам очевидцев и информации в СМИ, дело во время слушаний обстояло несколько иначе.

Во-первых, нужно отметить, что информация о них была размещена заранее. Более того, сведения были опубликованы даже в соцсетях более чем за неделю до слушаний. Время было выбрано максимально удобное, насколько это возможно для Москвы. В 18:00 начиналась регистрация, а в 19:00 сами слушания. То есть условия для того, чтобы на слушания пришли все заинтересованные – были.

Во-вторых, ещё до начала слушаний перед зданием, где должно было начаться мероприятие, у здания собралось сразу три группы людей. Местные общественные советники управы, покупатели квартир в недостроенном ЖК «Хорошевский» и третья группа ярых противников строительства.

Именно представители третьей группы, по словам очевидцев, сразу начали накалять ситуацию – допытывались у людей кто они, а будущие жильцы «Хорошевского» обвиняли их в том, что из-за них затягиваются, и они до сих пор не могут въехать в свои квартиры. То есть, уже появились какие-то первые попытки превратить обсуждения в фарс, стычки и потасовки.

Когда мероприятие началось, неожиданно выяснилось, что зал действительно весьма небольшой, примерно на 50 мест, а желающих принять участие в слушаниях было куда больше. И тут важный момент. Охрана, конечно, была не готова адекватно разобраться в ситуации и действительно не слишком-то любезничала. Это действительно так. Безусловно, хотелось бы, чтобы нанимали более адекватных людей на подобные мероприятия. Или элементарно объясняли им, что делать в случае подобных ситуаций.

А вот то, что гражданам не давали высказаться и вообще не пускали не нужных людей, совсем не так. Дело в том, что до начала официальной части организаторы предложили тем, кто не планирует выступать, выйти из зала и перейти в другое помещение, где велась видеотрансляция.

Таким образом, «проклятые местные власти» опять же пошли навстречу жителям и действительно несколько человек вышли из зала, а внутрь пошли те, кто хотел высказаться. Но самое интересное было то, что несколько человек всё равно остались снаружи и скандировали про «сфальсифицированные слушания».

Трудно сказать, зачем это делать. Видимо, опять же, чтобы раструбить о мнимой проблеме и сорвать мероприятие.

Через некоторое время часть пришедших ушла из зала и в помещение смогли попасть все желающие. И вот те люди, которые заранее убедили себя в «фальшивых» слушаниях немедленно стали подходить со своими вопросами, кричать и мешать собранию, вообще не слушая других выступающих и их вопросы.

Что характерно, высказывались на слушаниях не только сторонники проекта, которые выступали за расширение дороги, строительство социальной инфраструктуры. Но и противники. Так, например, на конструктивные вопросы по поводу сноса гаражей были даны ответы. Мол, если на них есть документы, они законны, то никто их сносить не будет и вообще при желании можно будет их обменять на машино-места на многоуровневом гаражном комплексе.

То бишь, это были абсолютно обычные московские слушания, в которых принимали участие люди с совершенно разными точками зрения. Однако факта того, что всё было за закрытыми дверями, с использованием «бюджетников» – просто нет. Складывается впечатление, что сначала противникам строительства не удалось устроить провокацию и поэтому они решили слегка всё приукрасить.

И довольно странно, что опытный чиновник Мария Захарова, просто по одному посту в Facebook без горячо всеми нами любимого, факт-чекинга, в духе всё тех же западных таблоидов призывает людей слепо поверить в ту картину, которую рисуют противники проекта в Хорошёво-Мневниках.