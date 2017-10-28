Три станции метро Таганско-Краснопресненской линии закрыты на несколько дней

В Москве три станции метро Таганско-Краснопресненской линии метрополитена закрыты с 28 октября на несколько дней. Закрыты станции «Выхино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники». Участок столичной подземки между этими станциями закрыт в связи с работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии.

Движение возобновится 4 ноября. Власти Москвы организовали на эти дни движение бесплатных автобусов. Водителей призывают не занимать выделенные полосы для общественного транспорта.

Первый замначальника Московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию Роман Латыпов рассказал, что пассажирам, ожидающим транспорт около станций метро «Выхино» и «Кузьминки», будут предлагать горячий чай, - сообщает агентство «Москва». Бесплатно.

Напомним, Кожуховская линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский.