Обозреватель «Эха Москвы» Ксения Ларина уехала из России в целях безопасности. По словам Венедиктова, поводом стал эфир ведущего ВГТРК Владимира Соловьева, посвященный «Эху Москвы».

«Другого способа защитить своих журналистов от подстрекателей, которые подталкивают неуравновешенных людей бить ножом в горло, у меня нет», — резюмировал он.

Венедиктов намерен обратиться в Следственный комитет с просьбой допросить журналистов ВГТРК, так как, по его мнению, некоторые их сюжеты могли спровоцировать нападение на сотрудницу радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь».