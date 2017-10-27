В пятницу, 27 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об испытании "ядерной триады".

В Кремле подчеркнули, что подобные запуски являются постоянным процессом, который проводится в соответствии со всеми нормами и правилами. Как отмечает РИА "Новости", Песков добавил, что испытания "ядерной триады" никак не связаны с событиями на международной политической арене.

Напомним, ранее стало известно, что в плановой тренировке по управлению Стратегическими ядерными силами принял участие российский лидер Владимир Путин.